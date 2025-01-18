محافظ القليوبية يفتتح معرض "أيادى مصر" للحرف اليدوية والتراثية

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح، اليوم السبت، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، معرض "أيادى مصر" للحرف اليدوية والتراثية، المُقام بمدينة شبرا الخيمة بنادي المؤسسة العمالية، بمشاركة مجموعة من العارضين المنتجين للمشغولات الحرفية واليدوية.

وعقب الافتتاح، تفقد "المحافظ" المعرض الذى ضم مشاركين من المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات، وجمعية تنمية المرأة ورعايتها والأسر المنتجة ومركز التأهيل المهنى، وعدد آخر من العارضين، الذين ابدعوا فى إنتاج مجموعة متميزة ومتنوعة من المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية، حيث حرص محافظ القليوبية على التواصل معهم وأبدى إعجابه الشديد بتلك المنتجات التي تعكس مهارة المبدعين من أبناء مصر، والتي تتضمن منتجات الفخار والخزف والجلود والاخشاب والمفروشات وأدوات ومستلزمات الحلي والاكسسورات والسجاد اليدوي والكليم والاحجار الكريمة والتحف والانتيكات ومشغولات الجلود والكروشيه.

ووجه "المحافظ"، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص لبعض المشروعات، وتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة لهم، والعمل على فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الحرفيين، وكذلك وضع خطة لإعادة تنمية حرفة صناعة السجاد من الحرير وأعمال الحناء، بالإضافة إلي التنسيق لعمل دورات تدريبية من قبل العارضين لتعليم الحرف لآخرين والتوسعة في تلك الأنشطة لتصبح صناعو لفتح أفاق جديدة للعمل وتوسعه دوائر التسويق.

يذكر أن آيادى مصر تعد منصة للتسويق الإلكتروني للحرفيين وفرصة للترويج لمنتجاتهم على الإنترنت وتتميز بالتواصل المباشر مع العملاء وتسهل المنصة عمليات البيع والشراء بين الحرفيين والعملاء وكذلك تعزيز الحرف اليدوية والتراثية التى تساهم في الحفاظ على التراث المصري وتطوير الصناعات الحرفية، وكذلك تقديم الدعم الفني والتدريب لتحسين الجودة والتصميم والوصول إلى الأسواق العالمية وتستهدف الحرفيون الذين يعملون في الصناعات اليدوية مثل النسيج، الفخار، التطريز، الخشب، والمشغولات المعدنية والمصممين الذين يدمجون بين التراث والإبداع المعاصر والجمعيات الأهلية والتعاونيات التي تعمل في مجال الحرف اليدوية.

وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتماما بالغا بهذا الملف وتقوم بتقديم كل الدعم للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر.

جدير بالذكر وقد وجهت وزارة التنمية المحلية بإنشاء وحده ايادي مصر بالمحافظات لضم أكبر عدد من الحرفيين علي مستوي الجمهورية للمنصة والعمل علي زيادة أعداد المنتجات التراثية والحرفية المعروضة سواء من محافظة القليوبية وباقي المحافظات للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر.

كما تهدف المبادرة إلي تدريب وتمكين وحدات "أيادي مصر" بالمحافظات والاستمرار في حصر الحرفيين الموجودين بالمحافظات، حيث أن المنصة تضم حالياً حوالي 6480 منتج وتم حصر 1273 حرفي وضمهم للمنصة وتم كذلك حصر حوالي 2150 حرفي وجاري وضع خطة تنفيذية للبدء في عملية ضمهم علي المنصة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء أحمد أبو بكر رئيس مدينة شبرا الخيمة، وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وسماح يوسف مديرة وحدة أيادي مصر بالمحافظة.