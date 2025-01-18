اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يناير 2025 10:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الإعدادية ويوجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب

السبت، 18 يناير 2025 09:42 ص
محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الإعدادية ويوجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، صباح اليوم السبت، يرافقه مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، وسعد عسل مدير الإدارة التعليمية بالعبور، جولة ميدانية لتفقد إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، بمدرسة عثمان بن عفان الرسميه للغات بمدينة العبور.

وأكد المحافظ، خلال جولته التفقدية، أهمية هذه المرحلة الدراسية في حياة الطلاب، مشدداً على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والهدوء اللازمين لتمكينهم من أداء الامتحانات في أجواء مناسبة، كما وجه الشكر لكافة العاملين في العملية التعليمية من معلمين وإداريين ومراقبين على جهودهم المبذولة لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية.

وأكد المحافظ، أن أجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام، بلغ 122,926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة. كما بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3,330 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم 41 طالبًا، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب.

وأضاف محافظ القليوبية، أنه تم توفير 21,039 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مؤكداً على أن المحافظة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح العملية الامتحانية.

وفي رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور، أكد المحافظ على أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، ودعا الطلاب إلى بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق أفضل النتائج، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

 







مشاركة

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

تعليم القليوبية

مدارس القليوبية

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الشهادة الإعدادية بالقليوبية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

امتحانات الصف الثالث الاعدادي عربي

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

امتحانات الاعداديه

جدول امتحانات الشهاده الاعداديه 2025

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم

امتحان العربي تالته اعدادي 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظه القاهره 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظه الجيزه 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظه الغربيه 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2025

التعليم

وزارة التعليم

وزارة التربية والتعليم

اليوم السابع بلس






الرجوع الى أعلى الصفحة