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محافظ البحيرة تتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الدوار

السبت، 18 يناير 2025 11:37 ص
محافظ البحيرة تتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الدوار جانب من جولة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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تفقدت منذ قليل، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس كفر الدوار، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات.

وأكدت محافظ البحيرة، إنهاء كافة التحضيرات بلجان الشهادة الاعدادية التى تجرى اليوم السبت 18 يناير حتى يوم الخميس 23 يناير الجارى، مشيرة إلى تجهيز 575 لجنة امتحان في 18 إدارة تعليمية لاستقبال 125 ألفا و867 طالبا وطالبة فى امتحانات الشهادة الإعدادية.

وشددت محافظ البحيرة على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب، مع اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، لافتة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

من جانبه، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كافة صور الإشغالات ونظافة محيط المدارس، مع توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

يذكر أن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، قد قررت تعديل موعد بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية وكذلك الإعدادية المهنية والإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع، حيث تم تأجيلها ساعة واحدة لتبدأ الساعة 10 صباحًا بدلاً من الساعة 9 صباحًا، طوال أيام الامتحانات، بسبب التوقعات بوجود شبورة مائية، وذلك حرصًا على سلامة  الطلاب والملاحظين وضمان وصول أوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها.







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