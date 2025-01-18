مبادرة بداية.. برنامج حرفي لشباب أسوان لفتح مشروعات صغيرة "صور"

أسوان - صلاح المسن

تهتم أجهزة الدولة، ومنها وزارة الشباب والرياضة، بتنمية المهارات الحرفية، لدي الشباب وتعليمهم حرفه يدوية تساعدهم علي الخروج لسوق العمل، وإقامة ورش عمل، تساهم في رفع وتنمية القدرات الابداعية والابتكارية لدى الشباب، في ضوء توجيهات القيادة السياسية والتي تؤكد علي أهمية إقامة مشروعات صغيرة، تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع .

وضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسوان عن تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية الحرفية تحت شعار "علمني حرفة"، وتنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة، الدورات التدريبية للاشغال اليدوية بمراكز الشباب بأسوان بالقري والنجوع والمدن.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة وتحديدا الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضه بأسوان ، دورات تدريبية للاشغال اليدوية تحت شعار علمني حرفة بمراكز شباب أسوان ،وتهدف تلك الدورات إلى تشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي وإعداده وفق احتياجات سوق العمل.

كما تهدف التدريبات الحرفية إلي نشر ثقافة العمل الحر، وتدريب الشباب على المهن الحرفية التي تؤهلهم للدخول الى سوق العمل، كما يتم عرض منتجاتهم في المعارض التي تنفذها الادارة المركزية لتمكين الشباب .

وتحت شعار علمني حرفة "للعام الثالث" بمحافظة أسوان والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة للشباب للمرحلة العمرية من 18 إلى 35 سنة بمركز شباب بدر بمدينة أسوان،وبمشاركة 20 شاب وفتاة وقد تم دمج مستفيدين من ذوي القدرات "مكتب قادرون"، وكذلك مستفيدين بدون إعاقة من الشباب الراغب في تعلم المهن الحرفية .

ويتدرب الشباب في هذه الدورات التدريبية على صناعة منتجات "الريزن"، وتهدف هذه الدورات الحرفية إلى تشجيع الشباب على تعلم المهن الحرفية والمشغولات اليدوية التي تساعدهم على عمل مشروعات صغيرة لتحقيق دخل مستقل بدلاً من الاعتماد على وظائف تقليدية، حيث يتكامل تعلم الحرف مع ريادة الأعمال ليصبح وسيلة للشباب لتحقيق النجاح والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على التراث الثقافي، ونقله للأجيال القادمة، مما يعزز من الهوية الثقافية.

وتنفذ الدورات التدريبية تحت إشراف مدربين محترفين،يساعدون المتدربين فى التعرف على الأدوات والمواد الخام اللازمة وكيفية البدء في تنفيذ مشروع صغير من المنزل، كما يقوم المسئولين بمناقشة المتدربين عن مدى الإستفادة من الورش، وتهدف الدورات إلى تشجيع الشباب علي التدريب المهني والحرفي وإعدادهم لمواجهة سوق العمل بهدف شر ثقافة العمل الحر، والقضاء على البطالة.

وتشمل الدورات الحرفية للشباب بمراكز شباب محافظة أسوان، في مجال" الخياطة - الريزن – الاركت"، تحت شعار علمني حرفة وتستهدف الدورات التدريبية تدريب نحو 200 شاب وفتاة من شباب محافظة أسوان خلال البرنامج الحرفي، لتدريبهم علي الحرف اليدوية لتأهيلهم لسوق العمل وسوف يحصل المتدربين علي شهادة معتمدةمن الشباب والرياضة بحضور الدورات.



برعاية وزارة الشباب والرياضة



تحت شعار علمني حرفة



تدريب على المهن الحرفية واليدوية



تشجيع الشباب على تعلم المهن الحرفية والمشغولات



لتمكين الشباب