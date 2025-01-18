مؤسس تطبيق "تيليجرام" :كنت على علم بخطورة الحقائق المنسوبة للمنصة

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قال مؤسس منصة تيليجرام للتواصل الاجتماعي بافيل دوروف، إنه "أدرك أثناء احتجازه لدى الشرطة خطورة كل الحقائق" المنسوبة إلى منصته.

يأتي ذلك في حديثه للقضاة المحققين في ديسمبر الماضي ، بحسب تصريحاته التي أعلنها مصدر مقرب منه اليوم السبت.

ونقلت شبكة (ار.تي.بي.اف) الإخبارية البلجيكية عن دوروف -الذي ولد في سان بطرسبرج ويحمل جنسيات عدة بما في ذلك الفرنسية - "إنه لم ينشئ تطبيق تيليجرام في عام 2013 مع شقيقه للمجرمين، لكن وجودهم الذي يشكل جزءا ضئيلا زاد أيضا".

وقد حدد القضاة نحو خمسة عشر مجموعة مكرسة لجرائم الأطفال، والمخدرات، والاحتيال، وبيع الأسلحة، واستخدام القتلة، وأحيانا يكون لهم حضور على المنصة، مما أدى إلى اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام.

وقد أعلنت شركة تيليجرام التي يقع مقرها في دبي عن أول صافي ربح سنوي لها في أواخر ديسمبر، إلا أنها تعاني من ديون بقيمة 2 مليار دولار، وفقا لبافيل دوروف الذى تعهد قائلا "نحن ملتزمون بتحسين عمليات الاعتدال لدينا"، في تكرار للوعود العامة التي قطعها في سبتمبر الماضي والتي رحب بها إيمانويل ماكرون، مضيفا أن "فرق عمله حققت الكثير من التقدم".

وأكد دوروف أن تيليجرام أصدر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 على مستوى العالم "معلومات تعريفية تخص أكثر من 10 آلاف مستخدم".