قنصلية الصين بالإسكندرية تحتفل بعيد الربيع الصينى بدار الأوبرا

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت قنصلية الصين بالإسكندرية بعيد الربيع الصينى وقدمت الدكتورة أمل العرجاوي مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، التهنئة بمناسبة عيد الربيع الصيني لعام 2025، وبدء السنة القمرية الصينية، حيث يأتي هذا العام بعد أن أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على الربيع الصيني على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في ديسمبر لعام 2024 ليرمز عيد الربيع الصيني إلى أمل الشعب الصيني في مستقبل أفضل للحياة والبلاد ويوفر قوة روحية دائمة للشعب الصيني ليعود إلى أكثر من 4000 عام واليوم في إحتفالية إشراقة الفن الصيني في قلب الإسكندرية.



ويعد الفن هو بطل الإحتفال ورأس الهرم في الثقافات لكونه الطريقة المشتركة للتواصل بين البشر، لذلك تحرص مصر والصين على التفعيل الجاد للتعاون بين الشعبين في جميع المجالات الثقافية والعلمية والتجارية والسياسية والإقتصادية وغيرها من المجالات فالفن بجميع أنواعه المشتركة والمتوازية في الحضارتين منذ القدم، يعمل حتى الآن على التقارب والإندماج لتلاقي الثقافتين ونحن اليوم في الصالون السياحي الفني والثقافي نبحر بين رؤي وخبرات غنية في متعدد المجالات لتجديد وتقوية أواصر الصداقة بين الشعبين والتعريف بجمالها الثقافة الصينية والمصرية.