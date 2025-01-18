فحص وعلاج 385 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية فى أخميم بوسهاج

سوهاج محمود مقبول

نجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى تنظيم قافلة طبية بمستشفى سوهاج الجامعى، استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 385 مريض ضمن المرضى غير الأولى بالرعاية، بقريتى الكولا وعرب الأطاولة بمركز أخميم، وقرية تونس مركز سوهاج، وقرية بني هلال مركز المراغة، وقرية الطليحات مركز جهينة فى محافظة سوهاج .

ومن جانبه أعلن ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أنه تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بإستكمال خطة الحماية الإجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، مؤكدًا أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك".

مثمنًا دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأختتم شعبان إلى أن الجمعية بمحافظة سوهاج سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية بالمحافظة.



الاشعة بالمجان



الاهالى يتلقون الخدمة الطبية



العلاج بالمجان _1