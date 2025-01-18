طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية بسوهاج يؤدون الامتحانات داخل 254 لجنة

سوهاج - محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج، صباح اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، حيث يؤدي ما يقرب من 15 ألف تلميذا وتلميذة امتحانات الشهادة الابتدائية داخل 157 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، بينما يؤدي حوالي 13 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية في 97 لجنة امتحانية موزعة على كافة المناطق.

وأكد رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، الدكتور أحمد حمادى، أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وآمن وأشار إلى أن غرفة العمليات التابعة للمنطقة الأزهرية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير الامتحانات بشكل لحظي، مع استعداد كامل للتعامل الفوري مع أي طارئ أو مشكلة قد تحدث أثناء الامتحانات.

وأضاف أنه تم تجهيز كافة اللجان بأحدث الوسائل لضمان راحة الطلاب، مشيرًا إلى توفير الإضاءة الجيدة، وتدابير لضمان التهوية المناسبة في كل لجنة، بما يساهم في توفير بيئة امتحانية هادئة ومريحة.

وأشار رئيس المنطقة الأزهرية إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لتسريب الامتحانات أو حدوث مخالفات قد تعكر صفو سير الامتحانات.

وأكد أن كافة اللجان والإدارات المعنية في المنطقة الأزهرية على أتم الاستعداد للقيام بأعمال المراقبة الدقيقة خلال فترة الامتحانات، لضمان سير العملية بشكل شفاف وبدون أية تجاوزات.

من جهة أخرى، عبر العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاؤلهم بنجاح الامتحانات هذا العام، مؤكدين أن التجهيزات والتنظيم المسبق ساهم في توفير بيئة امتحانية مريحة تساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز.

تسير امتحانات الشهادتين الأزهرية في محافظة سوهاج وفق خطة محكمة، مما يضمن أن يتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وآمنة، كما أن الجهود المبذولة من قبل الإدارة التعليمية والمنطقة الأزهرية ساهمت في توفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات بأعلى مستوى من التنظيم.