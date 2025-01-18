طالبة تكسر أنف زميلتها فى مشاجرة بمدرسة دولية بالقاهرة

كتب محمود طه حسين

كسرت طالبة أنف زميلتها فى مشاجرة بمدرسة فى القاهرة، وذلك حسب التقرير الطبى للطالبة الذى تم الاعتداء عليها، حيث شخص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية كما أوصى التقرير الطبى بحصول الطالب على راحة لمدة أسبوعين.

وتعود أحداث الواقعة لنهاية الأسبوع الماضى تحديدا يوم 16 يناير الجارى حيث تعدت طالبة على زميلتها فى مدرسة دولية.

وقالت مصادر مسئولة إنه تم عقد لجنة الحماية المدنية حسب لائحة الانضباط المدرسى وتوقيع الجزاء المناسب وهو الفصل والنقل إلى مدرسة أخرى، مشددة على أنه تم التحقيق فى الواقعة.

وحرر والد الطالبة محضر رقم 667 جنح قسم التجمع الخامس.