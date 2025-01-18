ضبط 416 قضية مخدرات و171 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 416 قضية مخدرات، و171 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 85663 حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 13 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (قرابة 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 4 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (15 متهم "لـ 13 منهم معلومات جنائية")، وضبط 58 قضية سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن (18 بندقية آلية - 22 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 58 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 458 حكم قضائى متنوع.