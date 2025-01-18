ضبط 227.5 طن أسمدة مدعمة بالشرقية قبل بيعها بالسوق السوداء

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 227 طن و 500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة بفاقوس والصالحية، محظورة البيع خارج الجمعيات الزراعية.

ياتي ذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشُكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية برفقة عاطف مرقص وأبو طالب صلاح الدين و مجدي فرج ومصطفى الشحات للمرور على الأسواق بدائرة مركز ومدينة فاقوس والصالحية وأسفرت عن تحرير محضر ضد صاحب مخزن للأسمدة والمخصبات الزراعية برقم 177 لسنة 2025 لضبط 227 طن و 500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة.

