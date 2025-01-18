شكاوى من تأخر فتح اللجان الامتحانية بمدرسة الشهيد هشام شتا الإعدادية بالجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة من تأخر فتح اللجان الامتحانية بمدرسة الشهيد هشام شتا الإعدادية بنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، وذلك في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 للشهادة الإعدادية.

وقالت هبة شوقي والدة الطالبة روان إبراهيم، إن المدرسة فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، في حين أن الامتحان الأول في مادة اللغة العربية الخط، ووفقًا لجدول ومواعيد الامتحانات، مقرر له أن يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

واشتكت سوزان جمال الدين، والدة الطالبة فاطمة هاني، من تأخر دخول ابنتها اللجنة الامتحانية، مشيرة إلى أن الطلبة، وحتى الساعة التاسعة والنصف، كانوا لا يزالون في ممرات المدرسة يبحثون عن لجانهم الامتحانية.

وتوافد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، على اللجان الامتحانية، لأداء أول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، إذ يؤدي 212 ألف و778 طالبًا بالمحافظة امتحاناتهم داخل 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، حتى الخميس الموافق 23 يناير 2025.

ويؤدي الطلاب، اليوم، امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، إذ تنطلق لجنة امتحان اللغة العربية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين ونصف، فيما تنطلق لجنة امتحان التربية الدينية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وتستمر لمدة ساعة ونصف.

أولياء الأمور

أولياء الأمور أمام اللجان