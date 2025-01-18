شاهد فرحة فلاحى ومزارعى المنوفية أثناء حصاد محصول البطاطس

المنوفية - محمد فتحى

حالة فرحة وسعادة عمت وجوه فلاحى ومزارعى محصول البطاطس بمحافظة المنوفية، أثناء موسم حصاد العروة الشتوية، بالطرق القديمة واستخدام المحراث والمواشى لتقليع البطاطس وعملية الحصاد.

ويقول أحمد عبد الرحمن فلاح وأحد مزارعى محصول البطاطس بمحافظة المنوفية، محصول العروة الشتوية هذا العام جيد جدا والإنتاجية أفضل من العام الماضى وبلغ الفدان من 12 إلى 14 طن للفدان الواحد وهذا الإنتاج لهذه العروة يعد ممتاز.

ويضيف محمود رضا فلاح وأحد مزارعى محصول البطاطس بمحافظة المنوفية، أن محصول العروة الشتوية تعد من الزراعات التى تحتاج إلى رعاية واهتمام كبير من قبل المزارعين لهذا العروة، ولكن العروه هذا عام تعد أفضل إنتاجيه من العام الماضى ، حيث بلغ إنتاحية الفدان من 12 إلى 14 طن.

وأكد محمود يوسف مدير جمعية زراعية بإحدى قرى محافظة المنوفية، أن محصول البطاطس من المحاصيل الأساسية التى يتم زراعتها بالمنوفية، ويعد مركز منوف وأشمون من أكبر المراكز التى تقوم بزراعة البطاطس سواء كان عروة شتوتية أو صيفية.

ومن جانبه، أكد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه لدينا مايقرب من 10ألاف فدان منزرعة بمحصول البطاطس، مشيرا إلى أن الدولة تدعم مزارع البطاطس من توفير أسمدة ومتابعة المحصول.



البطاطس



الحصاد بالمواشى



الفرحة على وجوه الفلاحين



تقليع البطاطس بالطرق القديمة بالمواشى



سعادة على وجوه الفلاحين



فرحة أحد الفلاحين وبيده المحراث



فرحة الفلاحين



فرحة مزارعى البطاطس