اليوم السابع
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سيناريوهات أمام سوزى الأردنية أمام النقض بحكم تغريمها 300 ألف جنيه فى سب والدها

السبت، 18 يناير 2025 09:00 ص
سيناريوهات أمام سوزى الأردنية أمام النقض بحكم تغريمها 300 ألف جنيه فى سب والدها سوزي الأردنية
كتب إيهاب المهندس

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يتبقي أمام البلوجر سوزى الأردنية، فرصة أمام النقض على حكم تغريمها 300 ألف جنيه، في واقعة سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة واستغلال شقيقتها المعاقة لتحقيق نسبة مشاهدات والتربح.

وتوجد سيناريوهات أمام محكمة النقض في القضية ومنها...

ــ قبول الطعن وإلغاء الحكم والقضاء بالبراءة.

ــ قبول الطعن وتحفيف الغرامة.

ــ رفض الطعن وتأييد حكم الـ 300 ألف جنيه غرامه.

ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات الهامة منذ حكم أو درجة وحتي حكم إلغاء حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، ومنها....
المحطة الأولى
فى 17 نوفمبر الماضى قررت محكمة الجنح بحبس المتهمة سنتين وتغريماها 300 ألف جنيه.

المحطة الثانية
تقدمت المتهمة باستئناف على الحكم، لتحدد محكمة جنح مستأنف جلسة 29 ديسمبر الماضى لنظر استئناف المتهمة.

المحطة الثالثة
خلال نظر أولى جلسات استئناف حكم الحبس، قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية وحجز الدعوى للحكم.

المحطة الرابعة
قضت محكمة جنح مستأنف، فى 12 يناير الجارى، إلغاء حبس المتهمة سنتين، وقررت تغريمها 300 ألف جنيه.

 







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