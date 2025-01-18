روسيا تقرر إنهاء مذكرات التعاون مع اليابان بشأن مراكز الدعم الفني

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أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قرارًا بإنهاء المذكرات المبرمة بين الحكومتين الروسية واليابانية، التي كانت قد سمحت بإنشاء مراكز يابانية لتقديم الدعم الفني للإصلاحات في روسيا.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم /السبت/ - أنه تم التوقيع على مذكرتي التفاهم في طوكيو في سبتمبر 2000 وفي فلاديفوستوك في يونيو 2003 لتنظيم إنشاء وتشغيل المراكز اليابانية في روسيا.

وأمر ميشوستين، في مرسومه، وزارة الخارجية الروسية بإخطار اليابان بهذا الإجراء.

وكانت المراكز اليابانية منظمات غير ربحية تعمل في مجال تدريب مديري الشركات ورجال الأعمال الروس.

وقاموا بإجراء محاضرات وورش عمل، وتوفير فرص التدريب في اليابان للطلاب الأكثر قدرة.

وتم تمويل هذه المراكز من قبل الحكومة اليابانية من خلال السفارة اليابانية في روسيا.

وكانت المراكز الخمسة في روسيا تتمركز في سانت بطرسبرج، ونيجني نوفجورود، وخاباروفسك، وفلاديفوستوك، وسخالين، وكان هناك مكتب رئيسي في موسكو.