رفع درجة الاستعداد بمستشفيات سوهاج للمشاركة باستقبال المرضى من الفلسطينيين

سوهاج - عمرو خلف

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة تحسباً للمشاركة في استقبال المرضي والمصابين من الأخوة الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اجتماع عصر اليوم، مع الدكتور عمر عبد الجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة، موجها بالاستعداد التام والاطمئنان من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام الفرق الطبية بالمستشفيات والتأكد من أرصدة بنوك الدم و الأمصال وغيرها من المستلزمات.

وقال دويدار، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل القلب النابض والملاذ الآمن والداعم الأكبر لقضايا الأمة العربية، مؤكداً الاستعداد التام للمشاركة في استقبال وعلاج المرضي والمصابين من الأخوة الفلسطينين وتقديم أوجه الرعاية لهم.

