رئيس وزراء موريشيوس ينتقد الاتفاق البريطاني بشأن القاعدة العسكرية في تشاجوس

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انتقد رئيس وزراء موريشيوس نافين رامجولام الاتفاق البريطاني مع الحكومة السابقة بشأن القاعدة العسكرية في تشاجوس بالبلاد، مضيفا إن عقد الإيجار يجب أن يكون مرتبطا بالتضخم وأن يأخذ أسعار الصرف في الاعتبار.

وقال رئيس وزراء موريشيوس نافين رامجولام في تصريح لصحيفة "ليكسبريس"المحلية، إنه استفسر عن مدة عقد إيجار القاعدة العسكرية وهو عنصر مثير للجدال في المفاوضات التي تخطط فيها المملكة المتحدة للتنازل عن السيطرة على جزر تشاجوس لموريشيوس.

وأبرمت بريطانيا اتفاقا في أكتوبر لتسليم جزر تشاجوس مع الاحتفاظ بالسيطرة على قاعدة عسكرية في دييجو جارسيا أكبر جزر الأرخبيل في المحيط الهندي بموجب عقد إيجار مدته 99 عاما. ولم يتم التصديق على الاتفاق بعد.

وبعد الإطاحة بحكومة موريشيوس السابقة في انتخابات نوفمبر انتقد رامجولام الاتفاق دون الخوض في تفاصيل بشأن نقاط الخلاف المختلفة حسبما أورد موقع "زون بروس" الإخباري الفرنسي.

وأضاف أنه يتعين على الاتفاقية أن تعترف بشكل كامل بملكية موريشيوس للجزر، وهو ما قد يؤثر على حق المملكة المتحدة الأحادي في تجديد الإيجار.

وقال "إنها ليست مسألة مال فحسب، بل مسألة سيادتنا"، مضيفًا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان حريصًا على إبرام الاتفاقية قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير.

وقال رامجولام "نحن لسنا في عجلة من أمرنا، نحن ثابتون في مطالبنا وسنتأكد من النظر في المصالح المتوسطة والطويلة الأجل للبلاد وليس فقط في الأمد القريب".

من جانبه، قال ماركو روبيو، مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية، إن الاتفاقية تشكل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة من خلال التنازل عن الأرخبيل - الذي تستخدم قاعدته القاذفات والسفن الحربية الأمريكية بعيدة المدى - لدولة أخرى.