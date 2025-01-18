رأفته بالأطفال وعشقه للمحافظة.. سر اختيار مجدى يعقوب أسوان لتكون مركزا لعلاج القلب

كتبت أمل علام

يحكى الدكتور مجدى إسحاق رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدى يعقوب للقلب بأسوان، قصة اختيار مجدى يعقوب لمدينة أسوان لإنشاء مؤسسته لعلاج مرضى القلب فيها، قائلا: إن مجدى يعقوب اختار مدينة أسوان لأن لها مكانة معينة في قلبه، وعنده نوع من الانتماء والعشق لأسوان وهذا هو أحد الأسباب.

وقال السبب الثانى، إنه عندما كان مجدى يعقوب يعمل في إنجلترا وهو في سن صغير كان يأتى إلى مستشفى أبو الريش، وكان يجد أطفالا مرضى يأتون من أسوان خصيصا هم وأهاليهم ليتم علاجهم في المستشفى، وعند وصولهم إلى مصر يكونوا قد اتهلكوا وتعبوا، فبدا مجدى يعقوب يشعر بالحزن وكانوا "بيصعبوا عليه"، وكان يجد فرق بين الأطفال القادمين من الجيزة أو أي مكان من مصر، وبين المرضى القادمين من أسوان حيث تكون حالتهم سيئة، لأنهم كانوا بيقضوا طول الليل في القطار، وكانوا حتى وصولهم إلى المستشفى خلاصانين وتعبانين جدا.

وأضاف، إن مجدى يعقوب، وعد نفسه لو أقام أي حاجة في مصر لازم تكون فى أسوان لأنه شاف بتوع اسوان والصعيد الجوانى محرومين من الخدمات.

وقال في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن حبه وعشقه لأسوان وتعرض للأطفال للسفر هم واهاليهم لفترات طويلة من أجل العلاج أهم سببين لانشاء المؤسسة في أسوان، وحاليا أصبح هناك تساوى في توفير أماكن العلاج وأنشانا مركز في اسوان ومركز في القاهرة.

وأوضح، تعرفت على الدكتور مجدى يعقوب من 20 سنة، حيث إن حياتى العملية تنقسم الى جزئين الأول أعمل كجراح عظام وعمود فقرى، والجزء الثانى ادارى وطبعا مجدى يعقوب معروف لكل الناس، ولكن أعرفه من 20 سنة وكان السبب في معرفته هو ابنته وطلبت منى أن اقابل والدها السير مجدى يعقوب وفعلا تقابلنا وكنت قد اتفقت معاه في أول مكالمة تناول العشاء سويا على الساعة 8 مساء، ولكن كان عنده عملية ومخلصش إلا الساعة 1 صباحا، ومن هنا تعرفنا على بعض وشوفت انسان قليلا ما تجود الإنسانية بمثلة.

وقال، نحن لا ننظر الى المريض على انه فقط مريض قلب قد يعانى من مشاكل بالكلى والكبد، لابد أن نضع كل هذا في الاعتبار ولابد قبل اجراء اى جراحة هو تحسين الوضع، وان يكون جاهز للعملية ، وهو مهم لدينا سواء قبل أو بعد الجراحة وفى عمليات كثيرة بدانا تطويرها وهناك 5 عمليات تم ابتكارهم في مؤسسة مجدى يعقوب في أسوان، ويطلق عليها أسوان 1 وأسوان 2 وأسوان 3 ، وهكذا، وتم تسمية هذه العمليات بمسميات جديدة بعد ذلك وهى عمليات لم تكن موجودة من قبل.