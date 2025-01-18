حركة فتح: يجرى العمل مع مصر وقطر لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل نهائي

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قال عضو المجلس الاستشاري لحركة (فتح) اللواء عدنان الضميري، إنه يجرى العمل مع مصر وقطر و"الشرعية الدولية"؛ لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة بشكل نهائي.



وأضاف الضميري، في تصريح لقناة (العربية الحدث)، إنه بمجرد وقوف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل نهائي، ستتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية بطواقمها سواء كانت المدنية أو الأمنية، المسؤولية الكاملة عن القطاع باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للبلاد.



على صعيد متصل، أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، أن مصر عملت منذ اللحظة الاولى على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومساعدة الفلسطينيين في القطاع.



وأوضح المتحدث باسم حركة فتح - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم - أن حركة فتح عملت إلى جانب مصر والأشقاء من أجل الوصول إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة .



وأشار إلى أن المقترحات المصرية السابقة كانت من الممكن أن تجنب الشعب الفلسطيني الاستمرار في هذه الحرب منذ فترة، ولكن كانت العقبة دائما من الجانب الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان يريد مواصلة العدوان على غزة .



وأعرب عن أمله في أن يستمر الموقف الأمريكي في حل الأزمة في قطاع غزة ، بالإضافة إلى مساعدة مصر على مواصلة جهودها في الوصول إلى إنجاز فلسطيني سياسي وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وأكد دولة أن مصر تدرك تماما أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل، معربا عن أمله في إتمام صفقة التبادل بين الأطراف المعنية، مثمنًا الجهود المصرية الحثيثة في هذا الصدد.