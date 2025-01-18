حبس سائق "ميكروباص" بتهمة القتل الخطأ لصدمه سيدة

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق ، بتهمة القتل الخطأ بعدما صدم بسيارته سيدة أثناء عبورها الطريق مما أدى لمصرعها .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفاه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة "بها عدة جروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق اصطدمت بها سيارة "ميكروباص" محدثةً إصابتها التى أودت بحياتها ولاذت بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



