حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الحقائب بالقاهرة 4 أيام

كتب أحمد حسنى

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الحقائب بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في لكشف تفاصيل الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن ضبطت تشكيل عصابى مكون من عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف، وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع – فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم تم ضبطه.

وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وفتح الكابود"، وأقر بارتكابه عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها.

أيضا تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية .. وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان " تم ضبطه".

وضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة المعادى، لاتهامهم بالتعدى بالضرب على شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" أحدهما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم بقصد السرقة.