جامعة المنصورة تتصدر جامعات مصر فى تصنيف "ويبومتركس" 2025

الدقهلية -محمد الحبشي

واصلت جامعة المنصورة تصدر الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية، طبقًا لأحدث تقرير للتصنيف الذي نُشر في 18 يناير 2025، حيث جاءت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى بعدد استشهادات بلغت "774114"، متفوقة بذلك على كافة الجامعات المصرية، وبزيادة في عدد الاستشهادات عن العام الماضي بلغت 137679 استشهادًا مرجعيًّا.

وقال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن مواصلة الجامعة تحقيق مراكز متقدمة في كافة التصنيفات العالمية هو نتاج ثمرة اهتمامها بالبحث العلمي وزيادة معدلات النشر الدولي في مجلات عالمية تعتمد على الجانب التطبيقي، وهو ما يؤكده ارتفاع معدلات الاستشهاد الدولي بالبحوث العلمية التي نشرتها الجامعة في كافة التخصصات.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر، أن التصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًّا، معتمدًا على محرك البحث "جوجل سكولر" للاستشهادات بالبحوث العالمية.

وأضاف خاطر، أن التصنيف يحث المؤسسات الأكاديمية في العالم على تقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي على الإنترنت، حيث يعتمد على قياس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي، من خلال مواقعها الإلكترونية، ضمن معايير تشتمل على حجم وسعة الموقع الإلكتروني للجامعة، والروابط وعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة، وظهور موقع الجامعة في المواقع الأخرى، وعدد البحوث المنشورة في أفضل المجلات العالمية، وكذا الإشارات إليها.

وهنأ الدكتور شريف خاطر، العلماء والباحثين ومنسوبي الجامعة على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا حِرص الجامعة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة برؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي، كما أشاد بالجهود المبذولة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة تحت رئاسة الأستاذ الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجاز يُعد تتويجًا للجهود المستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز جودة الأبحاث ونشرها دوليًّا، مما يعزز مكانتها كجامعة رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال الدكتور طارق غلوش، إن تحقيق هذا الإنجاز الدولي يُعد انعكاسًا للتطور المستمر الذي تشهده الجامعة، حيث تركز بشكل أساسي على البحث العلمي وتضعه على رأس أولوياتها، متمنِّيًا لجامعة المنصورة مزيدًا من التقدم والرقي في كافة المجالات