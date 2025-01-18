تنفيذ مشروعات فى قطاع الكهرباء بالمنوفية بتكلفة إجمالية 615 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

شهد قطاع الكهرباء بمحافظة المنوفية، تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود المكثفة لتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع قطاع جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه خلال الفترة من 2019 إلى 2024، تم تنفيذ مشروعات عديدة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 615 مليون جنيه، تضمنت إحلال وتجديد لوحات توزيع وإحلال أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، ومد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى إحلال المحولات وتحسين الجهد.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن تنفيذ تلك المشروعات فى قطاع الكهرباء، تعكس هذه الإنجازات التزام المحافظة بتعزيز وتطوير قطاع الكهرباء، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف، نعمل على متابعة كافة المشاريع الجارى تنفيذها على كافة أنحاء المحافظة، وهى عبارة عن مشاريع إحلال وتجديد لوحات توزيع الكهرباء وهى 2 لوحة توزيع كهرباء، بالإضافة إلى إحلال مايقرب من 900 عامود جهد متوسط، وإحلال 4 آلاف و850 من أعمدة جهد منخفض، وإحلال 25 محولا، وعمليات تحسين جهد، للقضاء نهائيا على المشاكل التى كان يعانى من القرى قبل سابق.

وأكد المحافظ، لدينا من المحولات الكهربائية بنطاق المحافظة 6252 محول على مستوى المحافظة بأكملها، وتبلغ أطوال الكابلات 2643 كم، بينما يبلغ إجمالي أعداد المشتركين مايقرب من مليون مشترك.

وكانت المشروعات المنتهية خلال العشر سنوات الماضية، بلغت مايقرب من مليار و300 مليون جنية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية وحتى الآن، حيث تم إحلال وتجديد 21 لوحة توزيع كهرباء، وإحلال 6997 عامود كهرباء جهد متوسط، وإحلال 28183 عامود كهرباء جهد منخفض، وتركيب 339 محول كهرباء جديد، وإحلال 2407 محولات قديمة.