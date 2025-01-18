تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. حياة كريمة تشارك فى القافلة التاسعة لإغاثة غزة

كتب محمد عبد الرازق

أكدت مؤسسة حياة كريمة قيامها بالتجهيز لدخول القافلة التاسعة لغزة بأيد متطوعيها وبجهود متبرعيها، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ،مشيرة الى انها ن جزء من جهود التحالف منذ اندلاع الحرب على اهلنا في غزة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

تأتي هذه القافلة استمرارًا لجهود التحالف في تقديم الدعم المستدام للأشقاء في غزة، وتأكيدا على التضامن المصري الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وسيتم تنسيق دخول المساعدات وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعظيم دور الموقف المصري الداعم للأشقاء في فلسطين بشكل عام وموقف المجتمع المدني المصري بشكل خاص الذي يعكس ندافر مؤسساته أولوية دعم أشقائنا.