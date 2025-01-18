تعليم البحر الأحمر: 9831 طالبا يؤدون امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنه اليوم السبت يؤدى 9831 طالبا وطالبة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، بإدارات المحافظة المختلفة، بينهم طلاب التعليم العام والمهنى والتربية الخاصة، موزعين على الإدارات التعليمية المختلفة .

وأكدت المديرية فى بيان لها أن مديرية غارب التعليمية بها 885 طالبا وطالبه، وإدارة الغردقة التعليمية تضم 6008، وسفاجا 1089 طالبًا وطالبة، و إدارة القصير التعليمية 1049، وفى مرسى علم التعليمية 251 طالبًا وطالبة، وإدارة الشلاتين 340 و حلايب 209 طالب وطالبة

من جانبها أكدت فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المديرية قد أنهت كافة الاستعدادات الإدارية والأمنية لضمان سير الامتحانات بسلاسة، حيث شددت على ضرورة عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو المراقبين، وذلك فى إطار الإجراءات التنظيمية الصارمة المتبعة.

كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لضمان تأمين طرق سير الأسئلة وتوزيع لجان النظام والمراقبة، واكدت أن جميع اللجان الامتحانية ستتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة تشمل التباعد الاجتماعي، النظافة، والتعقيم المستمر للمقار، فضلاً عن توفير غرف عزل بكل لجنة لإدارة أى حالة طارئة من خلال الزائرة الصحية والطبيب المعين.

وأشارت مدير المديرية إلى وجود غرفة عمليات فرعية فى كل إدارة تعليمية متصلة بالغرفة الرئيسية بالمديرية، لمتابعة سير الامتحانات والتواصل مع الجهات الأمنية، كما أكدت على ضرورة التزام الجميع بضوابط الامتحانات، مشددة على رئيس اللجنة بمتابعة سير العمل داخل اللجان بشكل دقيق ومنظم لضمان راحة الطلاب وتوفير بيئة هادئة وآمنة لهم.