تعرف على المسارات البديلة بعد إزالة كوبرى المندرة فى الإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، البدء فى تنفيذ أعمال تمهيد المسارات البديلة لكوبرى المندرة بدءا من جسم النفق حتى نقطة مرور المندرة، وذلك فى إطار تطوير ميدان المندرة ومشروع مترو الإسكندرية الجارى تنفيذه حاليا.



ونستعرض فى السطور المسارات البديلة بعد هدم كوبرى المندرة لتوسعة الطريق بالمنطقة :