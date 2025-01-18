تعرف على المسارات البديلة بعد إزالة كوبرى المندرة فى الإسكندرية.. فيديو

أعلنت محافظة الإسكندرية، البدء فى تنفيذ أعمال تمهيد المسارات البديلة لكوبرى المندرة بدءا من جسم النفق حتى نقطة مرور المندرة، وذلك فى إطار تطوير ميدان المندرة ومشروع مترو الإسكندرية الجارى تنفيذه حاليا.
ونستعرض فى السطور المسارات البديلة بعد هدم كوبرى المندرة لتوسعة الطريق بالمنطقة :
- يتم العمل حاليا على تنفيذ المسار البديل على مرحلتين.
- المرحلة الأولى داخل حرم المترو فى الجزء الواقع بين نقطة مرور الزعيم وهيكل الكوبرى القائم.
- المرحلة الثانية من كوبرى المندرة (حرم المترو) وصولا إلى نقطة شرطة المندرة.
- يتضمن تجهيز المسار البديل إزالة الجزيرة الوسطى بالطريق وإزالة الستارة النباتية والنخيل وأعمدة الإنارة واستاندات الاعلانات المتواجدة على الجزيرة.
- كافة الأعمال تتم بتواجد ممثلى المرافق المختلفة حتى لا يكون هناك أى تعارض مع المسار البديل.
- لن يتم القيام بهدم الكوبرى إلا بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ المسار البديل بالكامل، للتأكد من وجود سيولة مرورية وعدم وجود أى عرقلة سواء لسير المواطنين أو المركبات.
- من المقرر أن يتم توسعة حرم الطريق الناقل من قلب المندرة إلى الكورنيش والعكس مع زيادة عدد الحارات المرورية مما يتبعه خلق سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة.