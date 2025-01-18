تداول 16 ألف طن و1273 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة حيث تم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1273 شاحنة و450 سيارة..

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 698 شاحنة و426 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 575 شاحنة و24 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهي سينا، أمل، الحرية ودليلة بينما تغادر السفينة Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وأمل.

وتم تداول 3600 طن بضائع و420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة.

وشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة SEA WAVE1 على متنها 325 سيارة بوزن 650 طن قادمة من السعودية وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2175 راكب بموانيها.