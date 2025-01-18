تجديد حبس المتهمة بقتل سيدة بسبب خلافات بينهما فى منطقة أوسيم 15 يوما

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس المتهمة بقتل سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمة بقتل سيدة في أوسيم، حيث اعتدت عليها بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل سيدة أوسيم، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليها تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض على يد ربة منزل تم تحديد هويتها، بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.