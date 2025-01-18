بطريرك الأقباط الكاثوليك يشهد اللقاء التكويني لأسرة معهد التربية الدينية بالسكاكيني

كتب: محمد الأحمدى

شهد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اللقاء التكويني لأسرة معهد التربية الدينية، بالسكاكيني، التابعة للمجلس، وذلك بدير الراهبات الكومبونيات، بالمقطم.

وشارك في اللقاء الأخت ماري جوزيفا كرومل، مديرة المعهد، وأعضاء هيئة التدريس، حيث اجتمع صاحب الغبطة بأبنائه وبناته، من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والإخوة والأخوات العلمانيين والعلمانيات، من أسرة هيئة التدريس بالمعهد.

وقدم الأب البطريرك كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية دورهم، ومسئوليّاتهم، مشددًا ضرورة التحلّي بفضيلة الرجاء، التي تميّز كلّ مسيحي بصفة عامة، وخادم التعليم المسيحي بصفةٍ خاصّة، ذلك المدعو إلى عيش الرجاء في حياته أوّلًا، وغرسه في كلّ من يخدمهم.

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى المتطلّبات والإعدادات، التي يجب أن يقوم بها معلّم التعليم المسيحي، ليعطي إجابةً عن الرجاء الذي يعيشه للمخدومين.

وعقب التوجيه الروحي، شارك جميع الحضور في خلق جوّ عائلي، من أجل المضي قُدمًا، لاستكمال رسالة التدريس بالمعهد، خلال مسيرة الفصل الدراسي الثاني، بدايةً من الرابع والعشرين من الشهر الجاري.