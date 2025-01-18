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بدء توافد الطلاب على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى المنوفية.. فيديو

السبت، 18 يناير 2025 09:18 ص
بدء توافد الطلاب على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى المنوفية.. فيديو امتحانات الشهادة الإعدادية
المنوفية - محمد فتحى

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توافد طلاب الصف الثالث الإعدادى، على لجان امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية فى أول أيام الامتحانات، والمقرر إجرائها اليوم السبت حتى الخميس القادم .

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من تجهيز 398 لجنة لاستقبال 86 ألف و696 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمشاركة 14 ألف و154 رئيس لجنة، مراقب أول، مراقب ، ملاحظ ، إداري ، بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدار خمسة أيام متصلة .

وأضاف أنه تم التأكيد على توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية  والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وكذا التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة ، فضلاً عن استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى.

 

 







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