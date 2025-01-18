انقسام بين الإسرائيليين بسبب وقف إطلاق فى غزة واحتجاجات تندد بالاستسلام

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الفلسطينيين استقبلوا أنباء وقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحماس بفرح، ولكن في إسرائيل كان الموقف أكثر حذرًا، حيث نزل المتظاهرون المؤيدين والمعارضين للصفقة إلى الشوارع.

وأوضحت الصحيفة، أن الصفقة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، تتكون من ثلاث مراحل: في المرحلة الأولى التي تستغرق 42 يومًا، من المتوقع إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية في مقابل مئات الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. في غزة، سيُسمح لسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة - والذين نزح جميعهم تقريبًا من منازلهم - بالتحرك بحرية في جميع أنحاء المنطقة، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة هائلة في إمدادات المساعدات.

وأضافت الصحيفة، أن الأهداف المعلنة لإسرائيل في حرب غزة التي استمرت 15 شهراً، هي تدمير الجماعة الفلسطينية بالكامل، وإعادة ما تبقى من الرهائن البالغ عددهم 100 أو نحو ذلك إلى ديارهم. وبالنسبة للعديد من الناس، فإن التنازلات التي تم التوصل إليها هذا الأسبوع في قطر لإتمام الصفقة تعتبر خيانة، ولكن لأسباب مختلفة.

وفي ساحة الرهائن، وهي ساحة خارج متحف تل أبيب للفنون، اجتمع بضع مئات من أصدقاء وأقارب الرهائن في تجمع كئيب وموسيقى عزفها أصدقاء إيفياتار ديفيد البالغ من العمر 25 عاماً، والذى تم أسره في مهرجان نوفا الموسيقي.

وأدار متطوعون أكشاكاً لتوزيع شطائر البيتا والقمصان النيون التي كتب عليها: "لستم وحدكم". وعلى ملصقات الرهائن، تم شطب الأعمار وتحديثها - في بعض الحالات ليس مرة واحدة، بل مرتين، بعد عيد ميلادين في الأسر.

ووصفت الجارديان المزاج العام بأنه كان متوتراً، ونقلت عن أحد المشاركين قوله "لقد أمسك العديد من الناس بأيدي بعضهم البعض وجلسوا أو وقفوا في صمت، متأملين ما قد تحمله الأيام القليلة القادمة."

وقال ماتان إيشيت، 27 عامًا، ابن عم إيفياتار ديفيد، إنه "مزيج من المشاعر. بالطبع نحن سعداء حقًا بعودة الناس إلى ديارهم، ولكن من ناحية أخرى، لا نعرف حالتهم. و إيفياتار ليس في القائمة الأولى. نحن قلقون لأنه في كل يوم يبقى فيه هناك، يكون في خطر. قبل عام، كان لدينا دفعة كبيرة للاحتفال بمرور 100 يوم، وفكرت، بالتأكيد سينتهي هذا قريبًا. لا يزال هناك الكثير مما يمكن أن يحدث خطأ".

وقالت المؤيدة أندريا، البالغة من العمر 54 عامًا من تل أبيب، إن الأصدقاء في الخارج أرسلوا رسائل واتصلوا للتعبير عن حماسهم وارتياحهم للصفقة، وكانت تخشى إحباط معنوياتهم.

وأضافت "أنه أمر جيد، لكنه ليس جيدًا في نفس الوقت. من الصعب أن أشرح للأشخاص الذين ليسوا هنا أن الأمر جزئي فقط، وقد يتخلف بعض الناس عن الركب."

وفي الوقت نفسه، احتج حوالي 1500 شخص في القدس المحتلة ضد الصفقة خارج مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأغلقوا طريقًا سريعًا قريبًا، وقامت الشرطة بتفريقهم.

ارتدى العديد منهم ملابس سوداء، ورسموا طلاء أحمر على أيديهم، وحملوا لافتات تقول: "السجين المفرج عنه اليوم هو إرهابي غدًا"، و"ليس لديك تفويض بالاستسلام لحماس". في وقت سابق من اليوم، تم وضع حوالي 40 نعشًا ملفوفًا بالأعلام الإسرائيلية في الخارج.

وقاد المظاهرة أقارب الرهائن في منتدى تيكفا، وهي مجموعة أصغر تفضل النصر العسكري الكامل ضد حماس على الدبلوماسية، ومنظمة ناخالا المؤيدة للاستيطان.