انتهاء فعاليات الدورة الثالثة لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية

كتب مدحت عادل

انتهت فعاليات الدورة الثالثة لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، والذي عقده جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالتعاون مع سلطات المنافسة العربية، وتحت مظلة شبكة المنافسة العربية، واستمر على مدار التسعة أيام الماضية.



وعلى مدار الأيام الماضية، تم تعريف الطلاب المشاركين من مختلف جامعات الدول العربية على سياسات وقوانين المنافسة الفعالة، والمهام التي يقوم بها العاملون بسلطات المنافسة العربية ومحاكاتها؛ وكيفية مواجهة الممارسات الاحتكارية، وتم تقسيم المتدربين إلى فرق عمل لبحث قضايا افتراضية ذات صلة بقانون حماية المنافسة، حيث قام كل فريق بمحاكاة دور سلطات حماية المنافسة بتحليل القضايا المعروضة عليه والتعرف على المخالفات بهذه القضايا، وتقديم عرض حول ما تم التوصل إليه من مخالفات والتحليل الفني المستخدم لإثباتها من خلال دراسة القضية الافتراضية المذكورة أمام لجنة التحكيم.



وتشكلت لجنة تحكيم من كلٍّ من الدكتور حسن أبو عبد المجيد – نائب رئيس مجلس المنافسة بالمملكة المغربية، و الدكتور/ محمود صالح عامر – رئيس فرع مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ببنغازي - دولة ليبيا، وأحمد حسام الياور – مدير وحدة الدراسات والخدمات القانونية – الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، وآلاء عبدالزهرة ناجي – مدير مديرية التخطيط - مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بالجمهورية العراقية، و العنــود يعقوب الفهد - مدير إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية ومدير إدارة الشؤون الاقتصادية بالتكليف - جهاز حماية المنافسة – دولة الكويت، وفؤاد علي – مدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية - جهاز حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية.



وتم الإعلان عن أسماء الفريق الفائز وهم؛ أسامة أحمد الغازي الطاهري (المغرب)، وعدنان مصطفى أحمد أبو سنينة (فلسطين)، وعبير صحراوي (الجزائر)، وغاده توفيق ابراهيم النجار (السعودية)، وأسماء بنت الشرقي بن الميلودي نور الدين (المغرب).



ووجه الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة المصري – الشكر للمدربين وأعضاء لجنة التحكيم، ولكافة الطلاب المشاركين في الدورة من مختلف الجامعات العربية، مثنيًا على حرصهم ودأبهم على المشاركة في هذه الدورة بفاعلية، متوجهًا بالتهنئة للفريق الفائز معلنًا عن تكريمهم خلال أعمال المؤتمر السنوي الرابع لشبكة المنافسة العربية والمزمع عقده في فبراير 2025 بدولة الكويت.



يذكر أن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية سبق وأعلنا عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بجائزة شرفية، في المسابقة التي أجُريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024.