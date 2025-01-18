اليوم السابع.. الرئيس السيسى: استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن مصر القومى

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى المشير خليفة حفتر وتأكيده على أن استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري..



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