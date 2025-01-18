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المشرف على الإدارة العامة للامتحانات بالتعليم يتفقد عددا من لجان الدقهلية

السبت، 18 يناير 2025 12:36 م
المشرف على الإدارة العامة للامتحانات بالتعليم يتفقد عددا من لجان الدقهلية جانب من الزيارة
الدقهلية - شريف الديب

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استقبلت محافظة الدقهلية، اليوم، خالد عبد الحكم مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات، والجهات التابعة بديوان عام الوزارة، والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، حيث توجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية المنعقدة بديوان إدارة شرق المنصورة التعليمية، و كان في استقباله عادل فؤاد مدير الإدارة، وإبراهيم جمعة وكيل الإدارة ثم توجه لمتابعة عدد من  لجان المدارس، حيث زار حسين حماد بالخيارية الإعدادية، السيدة عائشة الاعدادية بنات، وقولنجيل تعليم أساسي.

ثم توجه عقب ذلك إلى ديوان مديرية التربية و التعليم بالدقهلية، وكان في استقباله الدكتور أشرف العربي مدير المديرية، حيث تفقد غرفة العمليات الرئيسية في حضور لفيف من القيادات التعليمية أعضاء الغرفة وأثنى على ما لمسه من جهد لإنجاح العملية الامتحانية.

هذا وقد أدي 126190 طالبا وطالبة موزعين على 590 لجنة امتحانية اليوم، امتحان مادة اللغة العربية في أجواء هادئة.







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