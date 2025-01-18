اليوم السابع
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المئات يؤدون قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد.. صور

السبت، 18 يناير 2025 10:23 م
المئات يؤدون قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد.. صور عيد الغطاس المجيد
بورسعيد - محمد عزام

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أدى أقباط محافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت ، قداس "عيد الغطاس المجيد" وذلك بجميع كنائس المحافظة والتي شهدت اقبال من المسيحين ، لاسيما كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد الكائنة بميدان المنشية.

ترأس إقامة ‏القداس بكنيسة الأنبا بيشوي كهنة الكنيسة وهم القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي،  والقس بيشوي مجدي وذلك بمشاركة عدد كبير من شمامسة الكنيسة .

ومن جانبه قال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد  "جميع المسيحين يحتفلون بعيد الغطاس المجيد، ويرتبط هذا العيد ببعض المظاهر الاحتفالية التي مازالت تتم حتى وقتنا الحالي مثل تناول مأكولات معينة مثل القلقاس والقصب .

وشهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء اقامة القداس .

الحضور من شعب الكنيسة ببورسعيد
الحضور من شعب الكنيسة ببورسعيد

 

المراسم للقداس اليوم
المراسم للقداس اليوم

 

المراسم للقداس
المراسم للقداس

 

جانب من مراسم القداس
جانب من مراسم القداس

 

مراسم
مراسم


 







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