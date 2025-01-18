اللغة العربية ترسم الفرحة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، حيث عبر الطلاب والطالبات عن فرحتهم بسهولة امتحان مادة اللغة العربية، وأنه كان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أية نقاط من خارج المنهج.

وكشفت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، أن جميع اللجان فتحت أبوابها في المواعيد المحددة في التاسعة صباحا، كما أنها لم تتلق أية شكاوى خاصة بامتحان اليوم، أو وجود خلل بسير العملية الامتحانية اليوم.

وانطلقت، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، وكذا امتحان مادة التربية الرياضية لمدة ساعة واحدة.

وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات للشهادة الاعدادية العامة يبلغ 122926 طالبًا وطالبة موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الإعدادية المهنية 3330 طالب وطالبة موزعين على 12 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الإعدادية للصم 41 طالب موزعين على 5 لجان، وإجمالي أعداد طلاب الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب موزعين على لجنة واحدة.

وأضاف المحافظ، أنه تم توفير 21039 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلى وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث تم تأمين جميع اللجان، كما تم توفير زائرات صحيات في كل لجنة بالتعاون مع مديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب، بالإضافة إلي التعاون مع شركتي الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات أثناء فترة الامتحانات.

وأكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات التي تستمر حتى الخميس الموافق 23 يناير 2025، على أن تبدأ أعمال التصحيح فور انتهاء الامتحانات.

وأشار، إلى أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب، مع التأكيد على الالتزام بكافة التعليمات الوزارية لضمان نزاهة الامتحانات، وعقد وكيل الوزارة اجتماع موسع مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والقيادات التعليمية من أجل التنبيه والتشديد على تنفيذ جميع القرارات والتعليمات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتسير جميع المشاكل التى تطرا وحلها فورا

وشدد المحافظ على تطهير المدارس بشكل يومي ورفع المخلفات المحيطة بها لضمان نظافة البيئة المحيطة، كما أصدر تعليمات بمنع استخدام مكبرات الصوت في محيط المدارس خلال فترة الامتحانات، ووجّه كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب للطلاب.

ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات قد تطرأ. كما مصطفى عبده، على حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة الوزن النسبي للأسئلة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وتطبيق كافة اللوائح والقرارات الوزارية للتصدي لحالات الغش.