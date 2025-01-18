اليوم السابع
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السيطرة على حريق مصنع أدوات دش بالعاشر من رمضان

السبت، 18 يناير 2025 03:28 م
السيطرة على حريق مصنع أدوات دش بالعاشر من رمضان حريق مصنع لتصنيع أدوات الدش
الشرقية ـ فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية؛ من السيطرة على حريق نشب بمصنع أدوات دش بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب بمصنع لتصنيع أدوات الدش بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 4 سيارات تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين أن المصنع مقام على مساحة 200 متر مسطح، ونشب الحريق بمخزن كرتون بالطابق الرابع بالمصنع، فيما تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق مصنع لتصنيع أدوات الدش
حريق مصنع لتصنيع أدوات الدش

 

قوات الحماية المدنية تسيطر علي الحريق
قوات الحماية المدنية تسيطر علي الحريق

 







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حريق

نشوب حريق بمصنع

حريق بالعاشر من رمضان

الروبيكي






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