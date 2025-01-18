السيطرة على حريق مصنع أدوات دش بالعاشر من رمضان

الشرقية ـ فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية؛ من السيطرة على حريق نشب بمصنع أدوات دش بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب بمصنع لتصنيع أدوات الدش بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 4 سيارات تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين أن المصنع مقام على مساحة 200 متر مسطح، ونشب الحريق بمخزن كرتون بالطابق الرابع بالمصنع، فيما تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



حريق مصنع لتصنيع أدوات الدش