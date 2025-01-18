السجن المشدد 6 سنوات لمدير شركة غطس بشرم الشيخ بتهمة الاتجار فى المخدرات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى، برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوى، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، حكما بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لمدير شركة غطس بشرم الشيخ بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، واستخدام إحدى القرى السياحة مسرحا لنشاطه غير المشروع، وترويج المخدرات على عملائه.

تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 14 اغسطس الماضى عندما استغاثت إحدى السيدات وتدعى "س،ن،م،ع" زوجة المتهم، بالمارة مؤكدة أن زوجها يتاجر فى المواد المخدرة بعد نشوب مشاجرة بينهما، مما أدىإلى إخراج الزوج لزوجته خارج الشقة وأغلق الباب، وعندما استغاثت الزوجة بالبواب، استدعى بعض المواطنين لطرق الباب على الزوج لإدخال زوجته إلا أنه تشاجر مع البواب ومن معه وأغلق فى وجههم، وبعد لحظات خرج حاملا فى يده شنطة المواد المخدرة، وفر هاربا، إلا أن الزوجة استغاثت بالمواطنين، وتمكن عمال النظافة بإحدى القرى من القبض عليه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية.

وعلى الفور، انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين أن 2 من عمال النظافة أمسكا بأحد الأشخاص بعد مشاجرة مع زوجته واستغاثتها بالمواطنين لأنه يتاجر فى المواد المخدرة.

وتبين لرجال الأمن أن الزوح يعمل مدير لإحدى شركات الغطس بشرم الشيخ ويدعى "مصطفى .م.ع.م.ع" 35 سنة مقيم ثان شرم الشيخ، وبفحص الشنطة الموجودة معه تبين أن بها مخدر الكوكايين، ومخدر آخر من مشتقات اندازول كاربوكساميد، ومخدر الحشيش ومخدر المورفين بقصد الاتجار، وبحوزته مخدر آخر من مشتقات مركبات اندازول كاربوكساميد بقصد التعاطى.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشوب مشاجرة بينه وبين زوجته، عندما علمت أنه يخزن كمية من المواد المخدرة بشقتهما، إلا أنها استغاثت بالمتواجدين فى القرية للإمساك به، وحاول الفرار خوفا من الفضيحة.

وبالكشف عن أنواع المخدرات المضبوطة بحوزة المتهم تبين أنها 6 قطع كبيرة الحجم يشتبة فى كونها مخدر الحشيش، و1 قطعة صغيرة تشتبة فى كونها مخدر الحشيش، وكيس بلاستيك يحتوى على مسحوق بيج يشتبة فى كونه مخدر الهيروين، وسيجارة منتفخة ملفوفة يدويا غير مشتعلة قابلة للتقطيع، كما عثر بجيب الشورت الأيمن على كيس بلاستيك شفاف يحوى بداخله على مسحوق أبيض يشتبه فى كونه لمخدر الكوكايين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 1890 جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وإن مخدر مشتقات مركبات اندازول كاربوكساميد بقصد التعاطى، وأن المبلغ المضبوط ما بقى من حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بالعملاء.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1395لسنة 2024 قسم ثان شرم الشيخ، وبالعرض على جهات التحقيق، أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وقيدت الأوراق برقم 1138 كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.