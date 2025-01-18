السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى نويبع

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى، برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، محمد محمود بديوى، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بمدينة نويبع.

بداية الواقعة بأنه فى 13 أكتوبر الماضى، عندما وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة نويبع، تفيد بقيام أخطر تاجر مخدرات، بمعاودة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من منزله وسيارته الخاصة مكانا لإخفاء بضاعته غير المشروعة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، جرى صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم ومايحوزة أو يحرزه من مواد مخدرة سواء بمنزله أو بسيارته أو بشخصه.

جرى عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، بعدما تأكدت المعلومات للجهات الأمنية، أن المتهم فى طريقه لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه.

وتمكن أحد هذه الأكمنة من ضبط المتهم ويدعى "ع.ط.س.ع.س" 39 سنة بدون عمل، مسجل اتجار مواد مخدرة، وسبق اتهامه فى 18 قضية متنوعة ما بين سرقات ومخدرات، أثناء وقوفه بالسيارة، فى انتظار أحد عملائه لتسليم المواد المخدرة، وبتفتيش المتهم عثر بملابسه على مبلغ 1850 جنيها وهاتف محمول، بالاستعلام عن السيارة أكد ملكيته لها، وبتفتيش السيارة عثر خلف كرسى القيادة على كيس بداخله 63 لفافة سلفانية مختلفة الحجم، وبفتح أحدها تبين بداخلها مادة تشبه جوهر الحشيش المخدر.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى ما تبقى من حصيلة البيع، وأن المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وأن السيارة تستخدم فى سرعة الهروب من أعين رجال المباحث، وزنت الكمية المضبوطة 3 كيلو و620 جرام حشيش.

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 1873جنح نويبع لسنة 2024، وبعرض المتهم على جهات التحقيق بمدينة نويبع، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، ويراعى له التجديد فى الموعد القانونى.

وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1068كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.