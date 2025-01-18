الزراعة تشارك فى الاجتماع الأول لتنسيقية الدورة الـ28 للجنة الغابات بالفاو

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية بشأن الدورة الثامنة والعشرين للجنة الغابات بالفاو (COFO28) والمنعقد بالعاصمة الإيطالية، وذلك لمتابعة موقف الاستعدادات لدورة هيئات الغابات الإقليمية المقبلة.

وقال "عزوز" إن الاجتماع بحث أولويات عمل منظمة الأغذية والزراعة للغابات في عام 2025 ومتابعة توصيات الدورة السابعة والعشرين للجنة الغابات وتوصيات الدورة 176 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة والاستعدادات للجان الغابات الإقليمية (دورة 2025) وتحديد فريق العمل المعني بغابات الأراضي الجافة والنظم الزراعية الرعوية وتبادل المعلومات حول الأحداث الدولية القادمة FAO@80، اليوم الدولي للغابات 2025؛ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP30، المؤتمر العالمي السادس عشر للغابات في عام 2027.

وأشار "عزوز" إلى ظاهرة انتشار حرائق وآفات الغابات والجفاف وأن هذه الظواهر التي تزايدت وتيرتها ووحدتها بشكل غير معهود اصبحت تشكل تهديدا حقيقا لغابات الاقليم بالرغم من محدودية مساحتها مما يتطلب إيلائها المزيد من الاهتمام من قبل المنظمة للمحافظة عليها، وفي هذا السياق طلب "عزوز" توفير المزيد من الدعم للشبكات الإقليمية المعنية بحرائق وافات الغابات وتقوية قدراتها للارتقاء بمهامها بما يتناسب وحجم خطر هذه الظواهر.

وأكد عزوز، أن لجنة الغابات هي أعلى هيئة قانونية لمنظمة الأغذية والزراعة، ودوراتها التي تنعقد مرتين في السنة (داخل المقر الرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة بمدينة روما، و تجمع ما بين مؤسسات الخدمات الحرجية وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين بهدف تحديد القضايا التي تظهر على الساحتين السياساتية والتقنية والعمل على إيجاد حلول لها وتقديم النصح اللازم للمنظمة ولغيرها من الجهات بشأن اتخاذ الإجراء المناسب. وتشارك في لجنة الغابات منظمات دولية أخرى، فضلاً عن مشاركة مجموعات غير حكومية فيها وفق منحى متصاعد. وباب المشاركة في لجنة الغابات مفتوح أمام جميع البلدان الأعضاء في المنظمة.