اليوم السابع
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الداخلية تضبط 3 سيدات يساعدن الطلاب على الغش بجوار إحدى مدارس المنوفية

السبت، 18 يناير 2025 06:42 م
الداخلية تضبط 3 سيدات يساعدن الطلاب على الغش بجوار إحدى مدارس المنوفية حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر المواقع الإخبارية، بشأن قيام 3 سيدات بالوقوف بالطريق العام بجوار إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية وتلقين ذويهن إجابات امتحان إحدى المواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 18 يناير الجارى قامت الخدمات الأمنية المعينة بنطاق المدرسة المشار إليها بضبط السيدات الظاهرات بمقطع الفيديو (مقيمات بدائرة المركز).

وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة لمساعدة ذويهن فى إجابات أسئلة امتحان المادة المشار إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 







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