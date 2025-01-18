التصريح بدفن جثة عامل صعقة التيار الكهربائى أثناء صيدة للأسماك بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى جرجا العام، جنوب محافظة سوهاج، عامل يبلغ من العمر 30 سنة جثة هامدة، وذلك عقب العثور عليه على حافة الترعة، عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى أثناء صيده للأسماك بإستخدام موتور.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بتعرض عامل لصعق تيار كهربائى أثناء صيده للأسماك بدائرة مركز شرطة جرجا، مما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة للمستشفى العام، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوفاة المدعو عصام م م ا 30 سنة عامل ومقيم دائرة المركز علي حافة ترعه فرعيه ماره بذات الناحيه وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال عم المتوفي المدعو أبو الفضل م ا ر 57 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بصيد الأسماك بإستخدم موتور كهربائي من الترعة المشار إليها صعقه التيار الكهربائي، مما أدي لوفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب " نتيجة صعق كهربائي، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.