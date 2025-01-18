التحريات تكشف سبب اندلاع حريق بمخزن لإعادة تدوير البلاستيك في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل في مخزن خاص بإعادة تدوير البلاستيك، والمخلفات، بإحدى قرى البدرشين، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المخزن والعاملين به، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمخزن في قرية المرازيق بالبدرشين، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن حريق اندلع بمخزن لإعادة تدوير البلاستيك، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.