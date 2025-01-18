الأمم المتحدة: 6 ملايين شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة في بوركينا فاسو

كتبت: هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن هناك 6 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة في مختلف أنحاء بوركينا فاسو، لافتا إلى أنه تم إصدار خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2025 في وتشير التقديرات إلى أن الخطة تستهدف مساعدة 3.7 مليون شخص.

وأضاف المتحدث الأممي، أنه تم التنسيق بشكل وثيق مع السلطات الانتقالية لتطوير تحليل الاحتياجات وتخطيط الاستجابة لهذا العام لافتا إلي أنه تم العمل علي تقديم استجابة إنسانية مبدئية مع الاستمرار في تعزيز الانتقال التدريجي نحو مساعدات أكثر استدامة.

ولفت المتحدث الأممي، إلى أنه في العام الماضي، قدم المانحون ما يقرب من 410 مليون دولار أميركي وهو مبلغ أكبر من أي وقت مضى، ولكن هذا المبلغ لم يكن سوى 44% من المبلغ المطلوب مضيفا في عام 2025، نأمل أن نتمكن من حشد المزيد من الدعم.



