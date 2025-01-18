الأمم المتحدة الإنسانى: تأثر أكثر من 70 ألف شخص بالإعصار فى موزمبيق

كتبت: هند المغربي

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه تأثر أكثر من 70 ألف شخص في موزمبيق في بالإعصار المداري ديكيلدي، الذي ضرب شمال البلاد مضيفا أنه من المرجح أن يزداد هذا العدد مع استمرار تقييم التأثير، مؤكدا أن الأمم المتحدة تواصل الاستجابة

وآوضح المكتب الاممي أنه تسبب إعصار ديكيلدي في إتلاف أو تدمير أكثر من 9200 منزل وأكثر من 40 منشأة صحية وجسر، وتأثر أكثر من 100 مدرسة، مما أدى إلى تعطيل التعليم لأكثر من 18 ألف طالب.

ولفت المكتب الأممي أوتشا إن المنظمات العاملين في المجال الإنساني أنشأوا 55 مساحة تعليمية انتقالية في أربع مقاطعات للأطفال المتضررين من الإعصار. ويجري العمل على وضع خطط لإصلاح أكثر من 120 فصلاً دراسياً.

وأكد المكتب الأممي أنه لتوسيع نطاق الاستجابة للإعصار، اضطررت الجهات المانحة إلي إعادة تخصيص الموارد من الاستجابة المستمرة للصراع في موزمبيق مما أدى إلى حرمان بعض الفئات الأكثر ضعفا ــ بما في ذلك النازحين والعائدين ــ من المساعدات المنقذة للحياة.