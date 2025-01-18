استمرار صرف معاشات يناير 2025 من ماكينات الصراف الآلى لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

كتب مدحت وهبة

فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات، تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم السبت، فى صرف معاشات يناير 2025 من ماكينات الصراف الآلي، وذلك لمن تخلف عن المواعيد المحددة، حيث يتم صرف المعاشات بزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه، بدلاً من 10080 جنيها، وكذلك زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته، اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه.

على جانب اخر تلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإنشاء ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون، ونصت المادة 10، من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قد يتحمل به المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون، كما يمكنها مـن تقدير وحساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حالات الاستحقاق وفقا للقانون.