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ارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة لسهولة امتحان اللغة العربية.. فيديو

السبت، 18 يناير 2025 02:19 م
ارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة لسهولة امتحان اللغة العربية.. فيديو طالبة بالشهادة الإعدادية
كتب – محمود راغب

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أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت 18 يناير 2025، امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، وذلك في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

وأعرب عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية، عن ارتياحهم من مستوى امتحان مادة اللغة العربية، فيما أشار بعض الطلاب إلى وجود بعض الصعوبات فى أسئلة النحو، وأسئلة امتحان مادة التربية الدينية.

ويبلغ عدد المقيدين بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، 212 ألفًا و778 طالبًا بالمحافظة، موزعين على 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

ووفقًا لجدول الامتحانات، المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالجيزة، يوم الإثنين 20 يناير 2025 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير 2025 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير 2025 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).







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