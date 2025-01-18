إنقاذ 68 مهاجرا على متن قارب قبالة ساحل "كاليه" بشمال فرنسا

أ ش أ

أعلنت السلطات الفرنسية أنها قامت بإنقاذ 68 مهاجرا كانوا على متن قارب قبالة ساحل مدينة "كاليه" فى شمال فرنسا، أمس /الجمعة/، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم /السبت/.



وأفاد رئيس إدارة إقليم قناة المانش وبحر الشمال بأنه تم رصد القارب فى منطقة قبالة سواحل "كاليه" فى إقليم "با دو كاليه" (شمال فرنسا)، وبعد ساعات قليلة، طلب الركاب المساعدة بعد تعطل محرك القارب، وبحسب السلطات البحرية، تم إنقاذ 68 شخصا ونقلهم إلى رصيف الميناء قبل أن تعتنى بهم خدمات الطوارئ والإنقاذ.



وأشار رئيس إدارة إقليم قناة المانش وبحر الشمال إلى أن هذه المنطقة قبالة ساحل "كاليه" هى أحد أكثر القطاعات التى تشهد مرور عدد كبير من السفن والقوارب مع عبور أكثر من 600 سفينة تجارية يوميا، وغالبا ما تشهد ظروفا جوية سيئة، محذرا أيضا من المخاطر التى يواجهها الأشخاص الذين يحاولون عبور المانش.