إصابة 10 أشخاص فى تصادم شاحنة تريلا وملاكى على الصحراوى الغربى جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الطريق الصحراوى الغربي جنوب محافظة الأقصر أمام مدينة إسنا، صباح اليوم السبت، وقوع حادث تصادم بين شاحنة تريلا تقل عدد من العمل وسيارة ملاكى نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة سائق و9 مواطنين بكدمات وجروح، وتم علاج عدد منهم على الطريق ونقل آخرين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لمدينة إسنا لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بقطاع إسعاف جنوب الصعيد، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى شاحنة تريلا، وانتقل على الفور لموقع الحادث سيارات الإسعاف وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة السائق و9 مواطنين من العمال أغلبهم سودانيين الجنسية، وتم علاج عدد منهم على الطريق ونقل آخرين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لمدينة إسنا لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، وقوع حادثي تصادم لدراجات نارية في مدينة أرمنت ومدينة القرنة، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 9 آخرين في الحادثين، وتم نقل المصابين لمستشفيات حورس التخصصي التابعة للرعاية الصحية بأرمنت، ومستشفى القرنة المركزى، لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.