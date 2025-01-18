إصابة طلاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مدرسة بدار السلام

كتب محمود عبد الراضى - كريم صبحى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. يتضمن قيام بعض الأشخاص بالدخول لإحدى المدارس بمنطقة دار السلام بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على أحد الطلاب والمدرسين.. ولاذوا بالفرار.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (طالب بالمدرسة محل الواقعة "مصاب بسحجة وكدمة") طرف ثان: (طالبين بذات المدرسة "أحدهما مصاب بحرج بالوجه" و2 آخرين) داخل المدرسة المشار إليها نتيجة مشادة كلامية بين الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى قام على إثرها الأخير بالإستعانة بالآخرين والدلوف للمدرسة والتعدى على بعضهم البعض، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى ( سلاح أبيض – 3 عصا خشبية) المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



